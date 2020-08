Un appello a non dimenticare di donare il sangue. A lanciarlo è l’Avis comunale di Cisterna di Latina, dopo che ogni estate si registra un calo delle donazioni.

Il Lazio è tra le quattro regioni con grave calo di raccolta indicate nel comunicato del Centro Nazionale Sangue pubblicato ad agosto. In particolare, mancano i gruppi 0 e A per il sangue e B e AB per il plasma.

Il sangue è indispensabile per le terapie trasfusionali, serve ai pazienti oncologici, ai talassemici e a quelli che hanno emorragie importanti per traumi, interventi chirurgici o durante il parto.

“Anche quest’anno, stiamo purtroppo assistendo a una carenza di sangue – sottolinea Marcello Galloppa dell’Avis Comunale di Cisterna di Latina – che interessa soprattutto gli ospedali di Roma, ma anche l’intera Regione Lazio. D’estate le donazioni diminuiscono bruscamente, mettendo in allerta l’intero sistema è per questo che stiamo procedendo con interventi informativi per evidenziare la criticità e promuovere la donazione anche nei mesi estivi”.

Le giornate di donazione sono: tutti i mercoledì – venerdì e domenica dalle 7.30 alle 10.30.

Bisogna presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, del codice fiscale o tessera sanitaria.

Dopo aver compilato il questionario, ci sarà un colloquio privato con il medico che valuterà se si è idonei per donare il sangue.

“Paradossalmente – conclude Galloppa, proprio quando si riscontra una riduzione della disponibilità di sangue, ce n’è più bisogno, da un lato per la ripresa dell’attività chirurgica programmata e dall’altro perché si verificano più interventi di emergenza dovuti a incidenti ed eventi traumatici che nella nostra regione, presa d’assalto dai turisti in special modo sulla costa tirrenica, si moltiplicano. Lancio un appello ai donatori abituali e a chi vuole diventarlo a recarsi, presso il nostro centro di Largo Donatori del Sangue n°1, prenotando la donazione. Un gesto che occupa poco tempo e può salvare una vita».”.