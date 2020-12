Pontina di nuovo bloccata a causa di un incidente che ha visto coivolti diversi mezzi tra cui due camioncini.

Tutto sarebbe scaturito da un’auto che dopo una carambola, legata forse all’asfalto reso scivoloso dalle incessanti piogge di questi giorni, è finita fuori strada.

Per evitare l’impatto i mezzi che seguivano sono rimasti coinvolti in un tamponamento che di fatto ha bloccato completamente la strada verso Latina.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche gli uomini dell’Anas e della polizia stradale per effettuare i rilievi e cercare di regolarizzare il traffico.

Nello scontro sono rimaste ferite alcune persone. A destare maggiore preoccupazione sarebbero le condizioni di un uomo portato in ospedale per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Nons arebbe in pericolo di vita.