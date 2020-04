Riprende il traffico sulla Pontina e, forse anche a causa del maltempo e dell’asfalto reso scivoloso, tornano a verificarsi gli incidenti.

Questa mattina, in direzione Roma, all’altezza di Castel di Decima, un’auto dopo una carambola si è ribaltata.

Stando i primi accertamenti si sarebbe trattato di un incidente autonomo.

Sul posto sono gli operatori sanitari del 118, le squadre Anas e la Polizia stradale per gli accertamenti sul caso e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile

.