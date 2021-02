Un pauroso incidente si è verificato, ieri sera intorno alle 19, sulla via Appia, nel territorio di Pontinia.

Due auto, all’incrocio tra la statale e la migliara 47 che porta a Sezze, si sono scontrate, per cause ancora da accertare. Plausibile l’ipotesi che una delle due autovetture non abbia rispetto il segnale di stop del semaforo.

Un impatto piuttosto violento, tanto che chi è transitato lungo la strada a quell’ora ha avuto la grossa paura che potesse esserci scappato il morto.

Solo feriti, per fortuna, i conducenti dei due veicoli. Nell’impatto, una delle auto è finita fuori strada, l’altra si è addirittura ribaltata.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, che hanno soccorso i feriti e provveduto a mettere in sicurezza quel tratto di strada. Il 118 che ha prestato le prime cure ed ha portato i feriti in ospedale, e i carabinieri, impegnati nei rilievi per risalire alla dinamica del sinistro.

Il traffico ha subito dei rallentamenti, almeno fino a che i veicoli non sono stati rimossi.