“Appare sempre più chiaro come una regolarizzazione della manodopera è una questione che non può e non deve essere ulteriormente rinviata. In tempi di pandemia non ci si può permettere né scontri ideologici né superficialità su un tema, quello del caporalato e lavoro nero nelle campagne, che rischia di trasformarsi da un momento all’altro in una ulteriore emergenza sanitaria oltre che economica”.

Questo il commento del ministro dell’agricoltura Teresa Bellanova sull’operazione della polizia e della magistratura anti caporalato, che ha portato a 2 arresti e 3 divieti di dimora in provincia di Latina, nei confronti di una coppia di imprenditori agricoli e di tre intermediari.

Il ministro aveva già annunciato l’intenzione, ritenendola non più rinviabile e d indispensabile, di regolarizzare i braccianti agricoli soprattutto stranieri.

“Regolarizzare il lavoro irregolare significa restituire dignità ai lavoratori, limitare il rischio dei contagi, salvare le prossime raccolte che, diversamente, restano a rischio. E significa tutelare e sostenere le migliaia e migliaia di aziende agricole sane che proprio da condotte di questa natura subiscono una concorrenza sleale e un danno enorme, anche nella reputazione sui mercati mondiali. Tutelare queste aziende è una priorità al pari della tutela del lavoro. Non c’è più un solo minuto da perdere”.

L’esponente di Italia Viva ha espresso inoltre un “plauso” alle Forze dell’ordine e alla magistratura, sempre attente nel perseguire queste condotte illecite confermando la necessità e bontà della lotta contro il caporalato.