Caporalato, braccianti costretti a lavorare 7 giorni su 7: i nomi degli arrestati

Ieri i Nas di Latina ha messo in atto l’operazione “Job tax”, arrestando 7 persone con l’accusa, a vario titolo, di associazione per delinquere, caporalato, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari attraverso l’utilizzo di fitofarmaci in serra non autorizzati.

Un presunto gruppo criminale, secondo gli inquirenti, a conduzione familiare. In carcere sono finiti Salvatore Fontanella e i figli Pierluigi e Alessia, più il marito di quest’ultima, Angelino De Gasperis. Le manette sono scattate anche ai polsi dell’agronomo Pierluigi Ragagnin e dei due stranieri considerati, sempre dagli investigatori, i due “caporali”: Shafikul Islam e Farazi Dadon.

I braccianti sfruttati non conoscevano la lingua né le regole contrattuali e per questo era semplice violare con loro le norme contrattuali e la normativa sulla sicurezza. Sarebbero stati costretti a lavorare per 10, 12 ore al giorno, rispetto alle 6,30 ore giornaliere e pagati 4,5 euro l’ora senza avere mai un giorno di riposo.

Sarebbero stati costretti poi a pagare per il trasporto 6 euro al giorno e avrebbero viaggiato ammassati. Venivano controllati anche attraverso un software e umiliati in più occasioni.

In apparenza i registri di lavoro sembravano perfettamente in regola, ma è stato trovato anche un quaderno in cui venivano registrate le ore effettivamente prestate, diverse rispetto a quelle presentate agli organi di controllo.

L’utilizzo dei fitofarmaci serviva a far crescere più in fretta i ravanelli destinati poi anche al mercato estero. Ad utilizzarli, senza avere un patentino e senza le adeguate misure di protezione, anche un cittadino indiano clandestino.