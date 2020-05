Nuovo episodio di caporalato in provincia di Latina. Due persone, padre e figlio, protagonisti di atti di violenza e sfruttamento nei confronti dei braccianti a Terracina.

“Si tratta dell’ennesimo caso – spiega il segretario generale della Fai Cisl, Onofrio Rota – di sfruttamento nella provincia di Latina e il clima di violenza in cui si trovano costretti a lavorare tanti braccianti. L’agro pontino si conferma tra le zone a più alto rischio caporalato. Non solo quello praticato da organizzazioni criminali infiltrate nell’agroalimentare, ma anche quello diffuso in tante piccole imprese a conduzione familiare”.

Sono inquietanti i comportamenti violenti emersi nei confronti del bracciante di origini indiane, finito al pronto soccorso di Terracina con fratture e lesioni, reo di aver chiesto al datore di lavoro i dispositivi di protezione dal Covid19.

“Da parte nostra continueremo a fare di tutto per sradicare il clima di oppressione che colpisce i lavoratori, e continueremo ad impegnarci per garantire nei luoghi di lavoro la massima sicurezza possibile. Proprio in questi giorni – ha continuato Rota – le parti sociali stanno facendo un grande sforzo per mettere a punto un Protocollo di prevenzione dal Covid-19 che, ispirandosi ai protocolli confederali del 14 marzo e del 24 aprile, possa rispondere con efficienza e flessibilità alle specificità del lavoro agricolo. Ci stiamo impegnando, con Inail e ministeri competenti, per ottenere un documento che sia più chiaro possibile per tutt”i.

Si punta ad un protocollo completo, capace di attivare buone pratiche in tutti i territori e di premere affinché si rispettino i principi di protezione delle lavoratrici e dei lavoratori.

“Purtroppo, casi come quello di Terracina ci preoccupano perché denotano casi di irresponsabilità inaccettabili. Dobbiamo tutti insieme, imprese e lavoratori – ha concluso il leader della federazione agroalimentare della Cisl – contribuire a rafforzare una cultura della sicurezza sul lavoro che, soprattutto in questo momento, equivale a più sicurezza per tutti. Non esiste produttività che possa prescindere dalla tutela della salute di chi lavora. E non esiste buon cibo che sia prodotto con sfruttamento e rischio per i nostri braccianti. Siamo dunque ancora più motivati a concludere al più presto la stesura del protocollo e a vigilare sulla sua futura applicazione in tutti i luoghi di lavoro”.