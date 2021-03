Quattro anni di carcere per Luca Di Pietro: è la richiesta di condanna del pubblico ministero Giuseppe Miliano presentata oggi in udienza preliminare davanti al giudice Giuseppe Molfese.

Di Pietro, difeso dall’avvocato Giovanni Codastefano è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta sul caporalato “Commodo”. Presidente della cooperativa Agri Amici, avrebbe trasportato e vigilato sui braccianti. Ha scelto il rito abbreviato, che prevede la riduzione di un terzo di una eventuale condanna. Per questo la sua posizione si concluderà con la sentenza il 23 marzo prossimo.

Gli altri indagati hanno optato invece per il rito ordinario che è in corso davanti al tribunale di Latina.

Di Pietro, durante l’interrogatorio di garanzia aveva negato le accuse: “Sono un bracciante agricolo – aveva detto al giudice – e ho accettato di diventare presidente della cooperativa perché mi hanno offerto 300 euro in più al mese”.

L’associazione a delinquere sarebbe stata finalizzata, secondo gli inquirenti, allo sfruttamento della manodopera, in prevalenza extracomunitaria, all’estorsione, al reimpiego di capitali illeciti, alla evasione delle imposte dei redditi e dell’Iva.

Dal 2015 circa 500 immigrati extracomunitari e romeni sono stati impiegati nelle campagne di Priverno, Sezze e Latina, e piegati alle esigenze dell’associazione. Le due società coinvolte sarebbero state aiutate, come emerso dalle indagini durate due anni sintetizzate in 5 enormi faldoni, anche da un ispettore del lavoro, Nicola Spognardi. A suo carico il pubblico ministero Giuseppe Miliano aveva contestato il reato di corruzione. Secondo gli accertamenti avrebbe messo a disposizione il suo ruolo e la sua pubblica funzione nell’interesse di Battisti (al vertice del gruppo sempre secondo gli accertamenti), e della cooperativa Agri Amici, fornendo un contributo che appare importante per la sopravvivenza dell’associazione. Sarebbe stato lui, secondo quanto dichiarato dallo stesso Battisti, a limitare una serie di attività ispettive che erano state sollecitate nei confronti della società cooperativa.