Un Capodanno all’insegna di controlli sempre più serrati. Obiettivo individuare possibili trasgressori in quella che era e resta la notte più lunga dell’anno.

Feste private o negli alberghi sono vietate così come il coprifuoco è stato prolungato dalle 22 alle 7 del mattino.

Il Governo, per voce del ministro Lamorgese, avverte che le verifiche non saranno effettuate solo sulle strade ma anche sui social dove spesso le persone pubblicano scatti di feste in famiglia che sono proibite.

L’obiettivo era e resta quello di evitare assembramenti e per questo la linea scelta è quella impostata sul massimo rigore.

Le regole per questi giorni di feste in zona rossa sono chiare ma non pochi si stanno preparando per aggirarle come se la propria salute e la tutela delle persone più fraili fosse questione che non li riguarda.

Vietato spostarsi tranne che per ragioni di lavoro, salute, necessità. Sarà possibile, ma una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 il 31 dicembre e tra le 7 e le 22 il 1 gennaio.

Il limite per gli spostamenti prevede un massimo di due persone che potrenno portare con sé i figli ma se minori di 14 anni, le persone disabili o non autosufficienti conn cui convivono.