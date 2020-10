Le difficoltà riscontrate dall’inizio dell’anno scolastico con le corse che dovrebbero, ma in alcuni casi non lo fanno, portare gli studenti a scuola con i mezzi pubblici, sono finite in questi giorni al centro del dibattito politico e sociale.

A far sentire la propria voce anche il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, che così analizza la situazione: “Da giorni si susseguono segnalazioni di disservizi nel trasporto pubblico di Latina operato da CSC. Proprio quando è necessario mantenere il distanziamento sociale, gli utenti lamentano di corse drasticamente tagliate che costringono a lunghe attese e ritardi, e quando i bus finalmente passano sono talmente pieni da non garantire l’accesso oltre al necessario rispetto delle distanze sociali, così come vorrebbero i protocolli anti-Covid”.

Fin qui la premessa. Poi Calandrini passa all’azione: “Per questo ho presentato una richiesta di accesso agli atti al Comune di Latina. Ritengo necessario verificare se e con quali modalità sono state decise modifiche al servizio prestato da CSC al Comune di Latina. Oppure, se nulla è stato deciso, mi aspetto che il Comune abbia già presentato contestazioni al gestore del trasporto pubblico”.

Per concludere, il senatore vuole vederci ancora più chiaro: “Infine chiedo di sapere quante e quali corse sono state cancellate, quante segnalazioni di disservizi sono pervenute in Comune, quanti chilometri ha percorso CSC dall’inizio del 2020 e se il Comune di Latina intende intervenire nei confronti del gestore laddove i tagli al servizio non siano stati concordati ed approvati.

Auspico che gli atti che il Comune vorrà fornirmi servano a fare chiarezza e che su questa situazione l’amministrazione e l’assessore Bellini intervengano per tutelare la cittadinanza”.