“Le scuole superiori non sono ancora iniziate, considerato il posticipo al 18 gennaio, e la situazione del trasporto pubblico locale a Latina è già un totale disastro”.

Questo l’incipit del comunicato diffuso in queste ore dal consigliere comunale della Lega di Latina Vincenzo Valletta.

“In queste settimane abbiamo sentito dire, anche nella commissione trasporti, Lbc e l’assessore Bellini che tutto va bene, che il servizio è stato rimodulato, le corse implementate accogliendo anche le proposte avanzate dai sindacati. Eppure leggendo il nuovo libretto del servizio di trasporto pubblico locale che dovrebbe essere stato rimodulato proprio per affrontare questa complessa fase legata all’emergenza in atto legata al Covid 19, non possiamo non notare che l’unico comune denominatore sia il caos.

Le opzioni avanzate dai sindacati sono state stravolte al ribasso. L’elasticità dell’organizzazione delle corse che avrebbe dovuto consentire agli studenti di raggiungere le scuole in sicurezza, senza sovraffollamenti, riducendo anche il pericolo per gli autisti, resta una chimera.

Un’importante novità, a sostegno di una oculata rimodulazione del servizio, doveva riguardare l’integrazione dei 12 autobus turistici messi a disposizione dalla Regione per un totale di 1.100 km al giorno e che rischiano di essere trasformati da risorsa a buco nell’acqua se non contestualizzati in una programmazione precisa”.

“Lunedì prossimo conclude Valletta – inizieranno, salvo nuovi rinvii legati all’andamento della curva epidemiologica, le scuole superiori. Con questi presupposti il timore dei sindacati, che non posso che condividere è che anziché agevolare l’arrivo e il ritorno da scuola degli studenti ci troveremo di fronte solo ad una nuova serie di disagi aggravati dalla sommarietà con cui la società CSC gestisce le corse, il personale e il servizio trovando la sponda della maggioranza guidata dal sindaco Coletta. Le inadempienze organizzative e l’incapacità politica di Lbc e Coletta continuano, purtroppo, a pagarla i nostri cittadini e soprattutto i nostri ragazzi che in questo periodo così complesso dovrebbero essere ancor più tutelati”.