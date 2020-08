La battuta, se così vogliamo considerarla, pronunciata nel corso della presentazione del candidato di Fratelli d’Italia alla carica di sindaco di Terracina, sta scatenando una serie di reazioni.

Quel ‘Quelli di Fondi per noi di Terracina so extracomunitari’, riferito al senatore Claudio Fazzone di Forza Italia, ha causato la reazione stizzita del partito degli azzurri che, in una nota a firma del coordinatore provinciale Alessandro Calvi, afferma: “Una dichiarazione offensiva per un’intera città”.

Per Calvi la cosa grave non è tanto la battuta in se, ma il fatto che nessuno dei rappresentanti politici che hanno preso parte a quell’evento, abbia preso le distanze da quelle considerazioni.

“Si tratta di un fatto gravissimo – prosegue Calvi – perché getta una luce scura sulla politica che deve essere sempre impostata sul rispetto per gli altri, delle comunità che si rappresentano o si ambisce di rappresentare nonché del territorio di cui si fa parte. Offendendo i cittadini di Fondi si è offesa l’intera provincia di Latina di cui Fondi non è appendice ma parte integrante come ogni singolo Comune dei 33 che la compongono. L’indifferenza di una parte della politica, ed in particolar modo del candidato sindaco, nonché oggi rappresentante delle istituzioni, Roberta Tintari, fa riflettere”.

Secondo Calvi le per prima avrebbe dovuto prendere le distanze da quelle affermazioni, dimostrando come il senso di appartenenza non finisce con il cancello di casa propria.

“Siamo al fianco della comunità di Fondi non per questione politica ma per questione istituzionale e di rispetto – conclude Calvi – Siamo per un altro modo di intendere e fare politica anche in una campagna elettorale che si deve incentrare sui programmi non su attacchi beceri quanto inutili. La politica ha il dovere di riappropriarsi del suo ruolo. Questo non è certo il modo giusto per farlo”.