Una mamma esasperata e preoccupata. E’ una di quelle che ieri mattina ha affrontato le lunghe file per effettiare il tampone ai propri figli.

In auto un bimbo di 8 ed uno di 12 anni. Erano arrivati all’Expo dove er stato allestito il drive in dedicato agli studenti intorno alle 8:45.

C’era già un un numero incredibile di auto ma ci siamo messi in fila. La situazione però è precipitata in poco tempo. Il parcheggio dell’Expo era ricoperto completamente di auto. E’ evidente che qualcosa non sia andato per il verso giusto sotto il profilo dell’organizzazione. Tenere due bimbi in auto tutto quel tempo, noonostante a’iuto di tabet e cellulari, che tra l’altro dopo ore di fila si sono scaricati, è stata una vera impresa”.

Tra l’altro la situazione era diventata allarmante anche sotto il profilo della gestione dei servizi.

“I bambini, considerato che il numero dei bagni messi a disposizione era insufficiente, alla fine hanno fatto le loro cose nelle aiuole o dietro le macchine. Per non parlare di come i servizi presenti, considerato il flusso di persone presenti, fossero già insufficienti ed in poco tempo in condizioni igieniche indescrivibili”.

La mamma è riuscita a fare i tamponi, entrambi i bimbi sono negativi e potranno tornare a scuola.

“Quello che mi preoccupa è che questa è solo la punta dell’iceberg. In quste settimane cominceranno influenze, raffreddori come ogni anno. Se quessto è l’iter per verificare se i nostri bimbi siano infetti o meno siamo praticamente rovinati. Mi auguro – conclude – che questa esperienza serva proprio da monito per evitare che una situazioen del genere si ripeta. Errare è umano ma non rendersene conto sarebbe diabolico. Anche nei confronti degli operatori che, con una pazienza incredibile e mantenendo attenzione massima verso i bimbi, hanno cercato in tutti i modi di far fronte ai problemi che si sono presentati nel corso della mattinata”.