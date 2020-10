Giornata da dimenticare oggi a Larina e provincia a causa delle lunghe ed estenuanti file che si sono venute a creare sin dalle prime ore del mattino alla Ex Rossi Sud sulla Monti Lepini.

In questo sito è stato allestito il drive in dove effettuare i test rapidi agli studenti posti in quarantena di tutta la provincia di Latina.

Tutti sono stati convocati alle nove ed inevitabilmentela la situazione è degenerata tanto che i genitori hanno chiamato le forze dell’ordine.

“È inaccettabile tutta questa situazione che è destinata a ripetersi anche nei prossimi giorni se la Asl non interviene. Per paradosso, proprio nel giorno in cui sulla provincia di Latina è scattato il mini-lockdown, si corre il rischio di generare maxi assembramenti e disordini. Come si può pensare che genitori con figli anche piccoli – interviene il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini – possano stare tutto il giorno in fila, in auto, in attesa del tampone? Come è stato possibile pensare ad un unico luogo dove destinare gli studenti della provincia che frequentano classi in quarantena? Per altro tutti convocati alla stessa ora?”.

Il tutto aggiungendo il danno alla beffa considerato che alle 14 i cancelli si sono chiusi e i genitori in fila sono stati invitati a riportare i ragazzi a fare il test lunedì.

Una vicenda che si sarebbe potuta evitare con maggiore organizzazione e, magari, con la calendarizzazione dei test da effettuare.

“Sarebbe stato opportuno pensare a più sedi in diversi punti strategici della provincia dove fare i test agli studenti. Così come sarebbe necessario pensare ad un trattamento diverso per i più piccoli invece di sottoporli al disagio e allo stress di un’attesa infinita. Fare i tamponi è necessario per dare modo di riprendere le lezioni nelle classi.

Mi impegnerò – conclude Calandrini – a contattare i vertici della Asl e delle autorità competenti affinché nei prossimi giorni sia trovato un modo diverso per non generare attese infinite”.