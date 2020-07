Una situazione al limite del sopportabile. Segnata da disservizi e incapacità di far fronte alla chiusura del ciclo dei rifiuti sui territori che li producono.

Un piano, quello dei rifiuti, ancora fermo al campo delle ipotesi. Il primo annuncio sulla definizione di quello che a tutti gli effetti deve rappresentare il piano regolatore della gestione dei rifiuti risale al 2013.

Sono trascorsi sette anni da quando il presidente Zingaretti aveva assicurato che il Lazio e le sue province avrebbero avuto linee guida certe e chiare su cui far fede per uscire, una volta èer tutte, dalle continue emergenze.

Nel 2020 quel piano si rincorre ancora nelle stanze del consiglio regionale, apparendo e scomparendo, senza arrivare mai ad analisi ed approvazione.

Il risultato è che anche i Comuni sono costretti a muoversi a tentoni.

Non è dato sapere chi possa fare cosa e, soprattutto, dove. L’unica certezza oggi più che mai è che manca un’impiantistica adeguata per rendere il sistema efficiente ed efficace in termini di risposte ai cittadini.

Intanto l’emergenza, soprattutto sotto il profilo igienico e sanitario, come ogni estate si affaccia sui territori. In primis quello della provincia di Latina dove in queste settimane la mancata raccolta dell’indifferenziato, causata dalla chiusura temporanea dell’impianto di Aprilia sta mandando in tilt il sistema.

“Mancano gli impianti per i rifiuti. Un piano regionale per la valorizzazione dei rifiuti è – spiega il leader della Lega, Matteo Salvini – una priorità. Considerato come stanno le cose e quello che sta accadendo Zingaretti prima toglie il disturbo e meglio è. E’ necessario avere la responsabilità di individuare luoghi che ospitino gli impianti di ultima generazione. Noi come Lega lo faremo”.