Una situazione al limite che ha portato alla convocazione d’urgenza, come anticipato da ieri da Latinaquotidiano.it, del vertice in prefettura per decidere quali misure mettere in atto per contrastare il dilagare dei contagi.

Ma anche una situazione in cui è impossibile non mettere in evidenza i tanti paradossi esistenti a partire dal fatto che alle restrizioni messe in atto con mascherine da indossare anche all’aperto fanno eco mezzi pubblici, scuolabus, locali super affollati dove il distanziamento è pure ipotesi.

“Mentre la città è messa a dura prova dal caos del drive-in e dei tamponi il sindaco Coletta e la sua maggioranza si dilettano con la presentazione del nuovo servizio di sharing dei monopattini elettrici. Una situazione davvero surreale, nel giorno in cui la Asl pontina ufficializza numeri di contagi che si impennano nel capoluogo. Dunque invece di pensare al caos delle autolinee dove gli studenti si accalcano sui bus, invece di chiedere al Cotral e al gestore del Tpl di aumentare le corse per evitare che i ragazzi – spiega il coordinatore comunale della Lega a Latina, Armando Valiani – si accalchino negli autobus e diffondano il contagio, il sindaco e la maggioranza si dilettano coi monopattino elettrici, sbandierando si quattro venti un servizio che rischia di rendere ancor più pericolose le nostre strade”.

Insomma, ben venga l’incentivo ad una mobilità diversa e rispettosa dell’ambiente, ma in questo momento la città chiede un servizio di trasporto pubblico locale che non riduca le corse, chiede spazi adeguati per i drive in dove chi deve effettuare i tamponi non sia costretto a code interminabili nel traffico cittadino e chiede sicurezza nelle scuole e nei luoghi pubblici per evitare il ripetersi di misure drastiche che possano devastare definitivamente la nostra economia.

“Un’economia del territorio che è già terribilmente privata dall’incapacità di questa amministrazione che – conclude Valiani – è stata capace di scatenare solo qualche giorno fa la protesta di tanti professionisti costretti a scendere in strada sotto i giardini comunali per rappresentare al sindaco e alla sua maggioranza tutte le difficoltà e le problematiche che crea questa amministrazione”.