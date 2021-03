Annullato per problemi di ordine pubblico legati alle norme anti covid. Si potrebbe riassumere in questo modo quanto accaduto, questo pomeriggio, alla ex Rossi Sud, a latina, dove era in programma un casting per il nuovo film di Daniele Crialese, con protagonista Penelope Cruz.

Si dovevano scegliere i tre bambini a cui affidare la parte dei figli della protagonista nella pellicola ma, praticamente subito, ci si è subito accorti di non essere in grado di gestire in maniera ordinata la marea di gente presentatasi.

Per questo motivo, poco dopo aver iniziato (l’appuntamento per tutti era alle 14 e 30), l’evento è stato annullato. Gli organizzatori hanno affisso alcuni cartelli all’esterno per invitare tutti a tornare a casa ed hanno chiuso i cancelli.

Inutile sottolineare la delusione di chi, partendo anche da lontano, non aveva voluto mandare all’appuntamento.

“Siamo dispiaciuti, ma era l’unica soluzione. Non siamo riusciti a far capire alle persone che la sicurezza viene prima di tutto – dice Rino Piccolo della Latina Film Commission – e che per proseguire era indispensabile rispettare le norme anti-covid. Noi eravamo pronti con percorsi separati, ma la calca non si riesce a gestire. I provini si faranno lo stesso ma singolarmente. C’è una mail alla quale scrivere: immensitàcasting@gmail.com e si verrà chiamati”.