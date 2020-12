Il comitato Belvedere di Sezze, da più di un anno si occupa della vicenda che vede “i muro lla tera” occupato da un cantiere ritenuto, con sentenza del Tar, abusivo.

E’ il cantiere proprio sul belvedere, che doveva ospitare la statua di San Lidano, concessa ma non ceduta da Don Massimiliano Di Patina, e che, a distanza di ormai due anni, cantiere è rimasto. Un’opera invischiata in mezzo a beghe burocratiche tra il prete, che a sue spese avrebbe realizzato l’opera, tra l’altro riqualificando l’intera zona, ed il comune, che dopo un consenso inziale, a quanto pare non vincolante, si è visto costretto a bloccare i lavori per una serie di vizi di forma in merito alle autorizzazioni per la realizzazione della stessa.

Proprio sull’intera situazione si interroga oggi il comitato, rivolgendo agli attori di questa vicenda cinque quesiti. Ovviamente, chi si sentisse chiamato in causa e volesse fornire delle risposte, avrà questo canale a sua completa disposizione.

Nel comunicato diffuso dal comitato, quindi, si legge: “Se ci si sofferma più attentamente sugli atti pubblicati nell’albo pretorio online del Comune di Sezze, emerge qualche dettaglio.

Don Massimiliano Di Pastina, con nota del 12.04.2018, ha indirizzato al Sindaco di Sezze una richiesta di autorizzazione per la realizzazione del monumento di San Lidano d’Antena presso Piazza Duomo, nell’area ad uso belvedere della piazza, precisando di rimanere “donatore e proprietario della statua” e allegando una serie di documenti tecnici.

Nella stessa nota, in coda, lo stesso sacerdote setino ci tiene a precisare che: “Da ultimo, il sottoscritto anticipa di aver già avviato le procedure per il rilascio del nulla-osta da parte della competente Soprintendenza archeologia-belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti”.

Subito dopo, il settore urbanistico del Comune di Sezze, ricevuta la documentazione, chiede ad un Architetto esterno un primo parere paesaggistico sul progetto presentato, poi rilasciato con esito favorevole in data 19.04.2018

L’Ente comunale, con nota del 23.4.2018, trasmette il fascicolo per competenza alla Soprintendenza di Latina, onde acquisire il previsto parere.

La Soprintendenza di Latina, con nota datata 24.04.2018 esprime parere favorevole, con prescrizioni, precisando “in merito alla compatibilità paesaggistica delle opere da realizzare”.

Dal 12 al 24 aprile sono passati in tutto 12 giorni.

Considerando che il 14 e il 15 aprile erano sabato e domenica, così come il 21 e il 22 aprile, dalla prima lettera del sacerdote al Sindaco fino al rilascio del parere paesaggistico favorevole della Soprintendenza intercorrono esattamente 8 giorni lavorativi.

In attesa di valutare attentamente gli ulteriori sviluppi della vicenda, attualmente oggetto di valutazioni del TAR e del Consiglio di Stato su ricorsi presentati dal sacerdote, il Comitato Belvedere di Sezze si pone, e pone a tutta la cittadinanza, oltre che agli interessati, le seguenti domande:

A che titolo Don Massimiliano Di Pastina, privato cittadino ancorché sacerdote e direttore dell’Archivio capitolare della Cattedrale di Sezze e del Museo diocesano d’arte sacra di Sezze – come da egli stesso precisato nella prima lettera al Sindaco di Sezze – ha avviato le procedure per la richiesta di nulla osta alla Soprintendenza per il progetto al Belvedere? Esisteva già un accordo preordinato tra sacerdote e Sindaco Sergio Di Raimo – eventualmente anche con il consigliere comunale di maggioranza Ernesto Carlo Di Pastina, fratello del sacerdote – finalizzato ad erigere il monumento a San Lidano? Perché il Sindaco ha ritenuto di non dover informare fin da subito ed ufficialmente dell’importante iniziativa – nonostante il progetto comportasse la concessione definitiva di quello spazio pubblico così centrale e storico ad un privato – il Consiglio comunale, optando per il solo passaggio in Giunta? Gli Uffici comunali, nella loro attività tecnica di competenza preliminari alla delibera autorizzativa della Giunta comunale del 1° giugno 2018, ed a quella successiva dell’8 giugno 2018 – che ha precisato che la statua sarebbe rimasta di proprietà del sacerdote – hanno agito nel rispetto rigoroso di quanto previsto dalle normative vigenti e dal Piano Regolatore Generale (PRG), liberi da pressioni o influenze politiche di ogni sorta? Il Vescovo della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno Mons. Crociata ha condiviso l’idea e il progetto di installazione di una statua privata di San Lidano al Belvedere di Sezze? Quando ne è stato informato da Don Di Pastina, direttore dell’Archivio capitolare della Cattedrale di Sezze e del Museo diocesano d’arte sacra di Sezze?

Mentre si aspettano gli attesi verdetti dei giudici amministrativi, sarebbe doveroso che chi di dovere, prendendo posizione in maniera chiara e pubblica, per quanto di rispettiva competenza, rispondesse a queste domande che potrebbero sembrare scortesi ma che riteniamo invece legittime e fondamentali per consentire alla cittadinanza di valutare compiutamente tutti i passaggi di questa lunga e per certi versi incredibile vicenda”.