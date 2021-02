C’è anche Anche Tiziano Ferro tra gli artisti che sostengono “Scena Unita”, una iniziativa promossa da un gruppo di artisti e lavoratori dello spettacolo, per creare un fondo a beneficio di tutti i lavoratori del settore, tra i più colpiti dalla pandemia.

L’idea è quella di creare un fondo che sostenga concretamente i lavoratori della musica e dello spettacolo, sia con contributi economici diretti che attraverso progetti che permettano loro di lavorare durante quest’emergenza e dopo.

“Io sostengo Scena Unita… ho deciso di mettere in palio delle esperienze virtuali insieme a me”, annuncia il cantante.

Sempre Tiziano annuncia su instagram la tipologia delle tre esperienze:

“1) un saluto personalizzato. Volete fare degli auguri di buon compleanno, onomastico, una laurea, o semplicemente mandare un grande abbraccio tramite me a qualcuno? Scegliete la persona, e io registrerò per voi un videomessaggio;

2) una colazione insieme al tramonto. Una maniera per rimanere in contatto, conoscerci, e fare del bene a qualcuno;

3) la mia preferita – anticipa – andremo a cantare insieme. Un duetto su tik tok. Scegliete la mia canzone preferita, cantate la vostra parte, io canterò la mia, e canteremo insieme”.