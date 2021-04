Il tour Tzn 2021 è stato cancellato. Il primo concerto del cantante di Latina Tiziano Ferro era fissato per il 6 giugno 2021, l’ultimo il 18 luglio, ma sono stati tutti rinviati al 2023.

Live Nation sta lavorando per la riprogrammazione degli eventi e prevede di comunicare le nuove date entro settembre 2021. Il calendario includerà le stesse città previste per il 2021 con l’eccezione di Cagliari che non potrà essere recuperata. I biglietti saranno validi.

Il cantautore si è detto addolorato per questa scelta. “I miei sforzi andranno tutti verso i lavoratori della musica che per il secondo anno consecutivo resteranno senza lavoro.

Avrei voluto festeggiare con voi i miei 20 anni di carriera, ma il mondo va dove va e dobbiamo rispettarlo”.