Violenza ai danni di un lavoratore agricolo agricolo. La denuncia, ripresa dal sindacato Uila-Uil di Latina, arriva dal rappresentante della comunità indiana del Lazio, Gurmukh.

Secondo quanto riportato sabato 5 settembre, un giovane operaio agricolo indiano, Singh Inderbir, è stato malmenato dal titolare di un’azienda agricola di Campoverde, il quale ha reagito in maniera violenta alla richiesta del lavoratore di essere pagato per il lavoro svolto.

Dopo l’episodio, sempre secondo quanto riportato dalla Uila, il lavoratore è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Aprilia dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di sette giorni.

Il sindacato, attraverso i propri legali, ha offerto assistenza al lavoratore e su suo mandato ha provveduto a sporgere le dovute denunce nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza e dell’Ispettorato del Lavoro.

“Questi episodi di violenza – si legge ancora nella nota diffusa dal sindacato – spesso conseguenti alla convinzione di poter sfruttare impunemente i lavoratori, non solo danneggiano e mortificano i lavoratori coinvolti, ma alimentano un’immagine del settore agricolo di Latina che non corrisponde alla realtà e che, come più volte abbiamo denunciato, danneggia anche e soprattutto le aziende e i datori di lavoro che si comportano correttamente nei confronti dei propri dipendenti”.