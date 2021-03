di Katiuscia Laneri – Efficientamento energetico, messa in sicurezza strade ed immobili, ripristino viabilità rurale, prevenzione incendi, adeguamento isola ecologica già esistente e realizzazione di una nuova, avvio TARIP, interventi ad impiantistica sportiva.

Sono solo alcune delle attività che potranno essere realizzate a Campodimele, uno dei 17 piccoli comuni pontini che beneficeranno del contributo previsto dall’art. 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare, per l’anno 2021, i contributi in questione ammontano complessivamente a euro 1.850.000.000.

Soddisfatto il sindaco Roberto Zannella che in una nota fa sapere: “Voglio ringraziare l’operato di tutta l’amministrazione gli assessori, i consiglieri e i dipendenti per il grande traguardo conquistato, con l’impegno messo in campo, da tutti, hanno reso possibile il raggiungimento di questi obiettivi che dimostrano un gruppo che crede nel valore della nostra comunità. Credo che un amministratore debba sempre metterci la faccia, ma soprattutto abbiamo la certezza che l’impegno e la determinazione non verranno mai meno per far sì che Campodimele diventi sempre di più apprezzata da chi ci vive e dai turisti. Continueremo nel nostro impegno sempre al servizio del cittadino e della nostra amata comunità” conclude il primo cittadino di Campodimele.