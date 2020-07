Duro colpo inferto al clan Senese dalle forze dell’ordine.

Il blitz è stato attuato dalla Guardia di finanza e dagli agenti della squadra mobile della polizia.

Questa mattina all’alba i militari del nucleo speciale polizia valutaria e gli investigatori della polizia di Stato hanno dato esecuzione a un`ordinanza applicativa di misure cautelari.

16 persone sono finite in carcere, sei ai domiciliari e 6 obblighi di dimora.

L’operazione è stata condotta con il coordinamento della Direzione distrettuale Antimafia.

Sequestrati beni per circa 15 milioni di euro, tra cui la catena di ristoranti ‘Da Baffo’ molto noti nella zona di Roma est.

Gli indagati, tra cui il boss Michele Senese di 63 anni, sono stati ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso, di estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di proventi illeciti, con l`aggravante di aver agito con metodo mafioso agevolando la galassia criminale della camorra campana.

Diversi i settori di investimento che il clan Senese utilizzava per “ripulire” e far “fruttare” le somme di denaro accumulate, tra cui oltre a ristoranti, commercio all’ingrosso di abbigliamento a Frosinone e Verona, e un importante stabilimento caseario in provincia di Latina ricorrendo a prestanome.

Il clan ricorreva inoltre a condotte usurarie ed estorsive nei confronti di un ex imprenditore romano operante nei settori dell’autonoleggio e della produzione cinematografica che, dal 2017, a causa di un perdurante stato di indebitamento, ottiene da Vincenzo Senese, in cinque tranches, un consistente prestito di 130.000 euro a un tasso usurario del 120% annuo, con la conseguente impossibilita’ alla restituzione.