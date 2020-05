Traffico in tilt sulla Pontina in direzione Roma a causa di un camion che è uscito fuori strada.

I fatti si sono verificati all’altezza del km 19 e tanti disagi si sono creati anche a causa dei curiosi verso Latina.

Sul posto le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Stando le prime notizie si tratterebbe di un incidente autonomo e per fortuna non risultano altri mezzi coinvolti.