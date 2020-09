Un camion in avaria ha mandato in tilt il traffico sulla Pontina in direzione della capitale.

Questa mattina, intorno alle 8 lunghe code si sono formate verso Roma a causa della chiusura temporanea della strada per la rimozione del mezzo fermo sulla rampa di immissione al Grande raccordo anulare, in carreggiata interna.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e la polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Verso le 9.15 il traffico sulla SS148 è tornato regolare.