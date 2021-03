E’ stata rinnovata e potenziata nei suoi obiettivi l’Azienda Speciale della Camera di commercio di Frosinone – Latina, che cambia veste e denominazione. Parole chiavi del cambiamento: rafforzamento e nuove progettualità.

Il Consiglio di amministrazione dell’azienda ha proposto alla Giunta un nuovo nome: “InforMare”. Una denominazione che racchiude in un solo denominatore i propri principali ambiti di intervento: internazionalizzazione, formazione ed economia del mare.

E’ stato il presidente dell’Ente camerale Giovanni Acampora, durante il CdA di venerdì 19 marzo 2021, al quale ha partecipato il componente di Giunta Guido D’Amico nella sua veste di referente camerale con l’Azienda Speciale, a presentare e sostenere la nuova squadra che guiderà InforMare, delegando in primis Luigi Niccolini quale presidente dell’Azienda Speciale affiancato dal vice presidente vicario Vincenzo Di Lucia e dal vice presidente Florindo Buffardi.

Dopo le nomine, il Presidente Acampora, in un’ottica di potenziamento e specializzazione delle progettualità e delle azioni dell’Azienda, unitamente all’intero CdA ha attribuito specifiche deleghe ai singoli consiglieri su materie ed argomenti strategici e di grande attenzione: Florindo Buffardi per il Personale, Formazione e Turismo, Vincenzo Di Lucia per l’Amministrazione, Carla Picozza per l’Internazionalizzazione e la Comunicazione, Antonello Testa per l’Economia del Mare e Credito.

Grande attenzione sarà posta al tema del credito rispetto al quale Acampora e l’intero CdA hanno voluto programmare l’istituzione di un Tavolo Tecnico con tutti i principali attori del settore.

Tra breve la Giunta dell’Ente camerale nominerà anche il Comitato Tecnico Scientifico.

“Come previsto dallo Statuto – ha detto Acampora – abbiamo voluto affiancare al presidente Niccolini, al quale auguro buon lavoro, anche due vicepresidenti ed i consiglieri delegati di grande spessore e competenza, espressione, tutti, dei diversi settori e territori che compongono l’Ente”.