Nuovo direttore per Coldiretti Latina. Si tratta di Carlo Picchi che va a ricoprire il ruolo che sinora era stato di Marco Marrone.

Picchi, che vanta un’esperienza di 14 anni nell’associazione, continuerà a ricoprire anche il ruolo di direttore della Coldiretti di Frosinone insieme alla nuovo incarico relativo al capoluogo pontino.

“Latina – spiega Carlo Picchi – è un territorio che abbraccia tutti i settori produttivi agricoli toccati dalla crisi determinata dalla pandemia, da quello ortofrutticolo a quello vitivinicolo, ma anche la pesca e il florovivaismo, fino alla filiera lattiero-casearia, che qui raggiunge punte di eccellenza. Quest’ultima sta risentendo fortemente della speculazione e rischia pesanti ripercussioni sui posti di lavoro. Le richieste dei trasformatori di applicare dai 10 ai 30centesimi al litro di latte, pesano nell’ordine di ventimila otrentamila euro al mese su ogni allevamento”.

Una visione a tutto campo quella del neo direttore che aggiunge: “le aziende agrituristiche sono ferme da marzo e hanno subito dei danni ingenti. Continueremo a lottare al loro fianco, così come abbiamo fatto fino ad ora, affinchè ricevano tutti gli aiuti necessari in termini economici e di promozione turistica per rilanciare le loro attività”