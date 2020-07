Cambio al vertice della prefettura di Latina.

Il consiglio dei ministri, infatti, ha approvato il movimento di alcuni prefetti. Tra questi quello di Latina, Maria Rosa Trio destinata a Lecce.

Al suo posto Maurizio Falco, proveniente da Piacenza.

La decisione è stata assunta su proposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese

Maria Rosa Trio, prima donna prefetto della provincia di Latina, aveva assunto l’incarico sul territorio pontino nel 2017.

In questi anni il prefetto Trio si è distinta per aver lavorato fianco a fianco a fianco con tutte le istituzioni, rappresentando un punto di riferimento per la gestione di emergenze, non ultima quella del Covid 19.