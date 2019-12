Cambio ai vertici della questura di Latina.

Dopo 9 mesi di servizio il questore Rosaria Amato lascia il capoluogo pontino per andare a dirigere l’ufficio centrale ordine pubblico a Roma.

“Complimenti per questa promozione – interviene il sindaco Damiano Coletta – in questi mesi la città ha potuto apprezzare il questore Amato e, anche se è rimasta con noi per poco tempo, il suo contributo per la tutela della legalità è stato percepito in maniera nitida da tutti. Quando ci sarà l’avvicendamento ufficiale sarà un piacere per l’amministrazione dare il benvenuto al suo successore, il questore Michele Spina».