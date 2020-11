Il comitato promotore “Cambiamo” Provincia di Latina, il movimento creato e guidato dal presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, ha fatto sentire la propria voce in merito alle indiscrezioni di stampa che annunciano come il centro destra di Latina si presenterà compatto alle prossime elezioni.

“Apprendiamo dalla stampa – si legge nella nota – che nelle scorse ore si è riunito un “tavolo” con Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia per parlare di programma e candidato sindaco: una riunione in cui sarebbe stata ribadita la coesione del centrodestra. “Quale?”, verrebbe da chiedersi visto e considerato che Cambiamo, realtà politica ormai consolidata in terra pontina, non è stata nemmeno invitata.

Una mancanza di cui prendiamo atto ma che testimonia, purtroppo, come non sia certamente questa la strada giusta per un centrodestra realmente forte e unito. Auspichiamo dunque che i tre maggiori partiti di centrodestra possano tornare sui propri passi e comprendere che – per vincere a Latina – è necessaria una coalizione ampia, democratica ma soprattutto partecipata e condivisa. Se davvero ci sarà questa volontà di unire e non dividere, Cambiamo sarà sempre interlocutore disponibile”.