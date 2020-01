“In merito alle notizie sull’arresto di Gina Cetrone, il Movimento politico “Cambiamo!” con Toti fa presente che Gina Cetrone non ha mai ricoperto incarichi nazionali e regionali all’interno di “Cambiamo” ma ha semplicemente fornito la propria disponibilità a collaborare sul territorio provinciale di Latina: cosa evidentemente non possibile dopo i fatti contestati alla Cetroni, accaduti nel 2016 e di cui “Cambiamo!” non era a conoscenza”.

Questo il commento del comitato promotore regionale “Cambiamo” Lazio in merito all’operazione della polizia di Latina e dei rapporti tra clan Di Silvio e politica.

“In un clima di piena fiducia nell’operato della magistratura, auspichiamo – concludono – che Gina Cetrone saprà dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati”.