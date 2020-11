Niente da fare: Lanusei – Latina non s’ha da fare. La gara, in programma domenica prossima 22 novembre, e già recupero della sesta giornata, ha subito un ulteriore rinvio.

A comunicarlo la Lega Nazionale Dilettanti che ha reso noto le motivazioni. Naturalmente sono di ordine sanitario, come da documentazione fornita dalla società e prodotta dalla Asl territoriale.

Per quanto riguarda la data del recupero di questo recupero, la Lnd non l’ha ancora stabilità. Il torneo è fermo alla disputa di 4 giornate e mezzo (anche se alcune squadre hanno disputato già sei gare) e vede Monterosi e Savoia in testa con 13 punti. Il Latina è secondo a quota 12.