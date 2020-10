Non ci sono casi di positività al virus Sars-Cov2 tra i giocatori del Cassino. Smentita, dunque, la notizia per cui almeno uno dei calciatori biancazzurri sarebbe risultato positivo al virus. A comunicarlo la società ciociara, che domenica sarà quindi regolarmente in campo nel match contro la capolista Latina. Ad annunciarlo la stessa società cassinate: “L’Asd Cassino Calcio comunica che i test svolti due giorni fa che avevano destato un risultato preoccupante è stato smentito categoricamente dalle Autorità preposte.

L’ASL di competenza ed il proprio Servizio SISP hanno eseguito una ulteriore sessione di tamponi sul soggetto interessato, ufficializzando in giornata la negatività degli stessi – si legge nel comunicato stampa – In tal senso la Società è lieta di comunicare che, nelle more dell’adozione di protocolli definitivi per la ripresa in sicurezza anche degli allenamenti collettivi, ha provveduto alle attività di screening preliminari necessarie per valutare sia lo stato di salute generale di atleti e staff, che l’assenza di positività al Covid-19.

Quindi nessun rinvio. In ottemperanza a quanto previsto dai protocolli vigenti Covid 2019 e dalle indicazioni della FIGC, la partita si svolgerà a porte aperte in osservanza delle prescrizioni previste dall’ultimo DPCM che regolano il numero di spettatori e modalità di ingressi consentiti allo stadio”.