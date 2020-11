E niente, questo Lanusei – Latina, come avrebbero detto a teatro, non s’ha da fare.

La società sarda, infatti, ha inoltrato la richiesta di un ulteriore rinvio alla Lega Nazionale Dilettanti. Richiesta accolta dalla lega. Come si legge nel comunicato, infatti: “Tenuto conto del protocollo predisposto dalla Asl competente per territorio, e comunque dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, per cause di forza maggiore, la gara viene rinviata”.

Per cui si allontana ancora la disputa di questa gara e con essa il ritorno in campo della vice capolista del girone G.

In conclusione, che questo sarebbe stato un campionato anomale lo avevano subodorato. Teniamocelo così com’è sperando che, alla fine, tutto si svolga ne modo più regolare possibile e che, soprattutto, possa essere portato a termine.