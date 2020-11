Il campionato di serie D di calcio si prende una pausa. O meglio, le troppe gare da recuperare hanno indotto la Lnd a rimodulare il calendario delle gare.

Le partite da recuperare, infatti, sono 91, su tutti i gironi ovviamente, e verranno recuperate nel periodo compreso tra l’08 e il 22 novembre, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

Uno stop voluto dai vertici federali per dare priorità al recupero di tutte le gare rinviate sino ad oggi per la pandemia da covid19. I recuperi inizieranno proprio domenica 8 novembre per proseguire nelle due domeniche successive del 15 e 22 e con recuperi fissati anche per mercoledì 18 novembre.

Il Latina Calcio 1932 tornerà in campo domenica 15 novembre con la trasferta sarda e il recupero della quinta giornata del campionato di serie D girone G contro il Lanusei. fischio di inizio ore 14,30.

La ripresa ufficiale con la settimana giornata e con la sfida contro il Savoia 1908 sarà comunicata successivamente sempre dalla LND.