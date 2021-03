Muravera 0 – 1 Latina Calcio 1932

MURAVERA (4-3-3): Vandelli, Satta, Loi (36’ st Figos), Geroni, Vignati (19’ pt Legal), Moi, Cadau (32’ st Masia), Kujabi, Nurchi, Pinna (28’ st Fangwa), Virdis. A disposizione: Floris, De Martis, Minerba, Pani, Zedda. All. Loi.

LATINA CALCIO 1932 (3-4-3): Alonzi, Pompei, Sevieri (36’ st Alessandro), Teraschi (28’ st Mastrone), Di Renzo (21’ st Calabrese), Corsetti (43’ st Ricci), Barberini, Di Emma, Esposito, Giorgini, Sarritzu (25’ st Allegra). A disposizione: Ciammaruconi, Bardini, Atiagli, Pastore. All. Scudieri.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo.

Assistenti: Bernasso di Milano e Consonni di Treviglio.

Marcatori: 4’ st Di Renzo (L),

Ammoniti: 39’ pt Nurchi (M), 45’ pt Sevieri (L), 8’ st Moi (M), 10’ st Loi (allenatore del Muravera), 11’ st Geroni (M), 18’ st Barberini (L), 30 st Calabrese (L)

Espulsi: 11’ st Virdis (M), 39’ st Loi (Allenatore Muravera doppia ammonizione)

Note: recupero 1’ pt e 6’ st

Angoli: Muravera 3 – Latina Calcio 1932 3

Note: partita trasmessa in diretta gratuita sulla pagina Facebook del Latina Calcio 1932.

E’ bastato un gol di Di Rienzo, ad inizio ripresa, al Latina, che ritrovava in panchina mister Scuderi dopo la squalifica, per avere la meglio sul Muravera.

Partita spettacolare nel primo tempo, coi due portieri protagonisti di interventi decisivi.

Il gol decisivo al 4′ della ripresa: Virdis perde palla a centrocampo, il gioco viene allargato a destra per la discesa di Teraschi che serve al centro un pallone che Di Renzo deve solo appoggiare in rete.

Virdis che, a completamento di un pomeriggio da dimenticare, si fa espellere poco dopo protestando in maniera irriverente nei confronti dell’arbitro, Bozzetto della sezione di Bergamo.

In classifica sono sette, adesso, i punti di margine dei nerazzurri sul Monterosi, che comunque ha tre gare disputate in meno del Latina ma sarà ospite, al Francioni, il prossimo 14 Marzo. Dieci, invece, le lunghezze sulla terza, la Vis Artena, che di gare giocate in meno rispetto al Latina ne ha solo una.