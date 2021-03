Torres 1 – 3 Latina Calcio 1932

TORRES (3-2-3): Frasca, Rutjens, Bilea, La Vigna, Schiaroli, Pinna R., Mascia, Prosi (17’ st Battista), Tedesco (33’ st Ponsat), Origlio, Pinna S. (17’ st Fadda). A disposizione: Carta, Melli, Valvassori, Bianco, Lixaxhiu, Fois. All. Graziani.

LATINA CALCIO 1932 (3-4-3): Alonzi, Pompei, Sevieri, Teraschi (33’ st Mastrone), Di Renzo (42’ st Calabrese), Barberini (37’ st Ricci), Alessandro, Allegra, Esposito, Giorgini, Sarritzu (45’ st Atiagli). A disposizione: Gallo, Di Emma, Orlando, Bardini, Pastore. All. Ciullo.

Aribitro: Sicurello di Seregno.

Assistenti: Nicosia di Saronno e Marrazzo di Bergamo.

Marcatori: 22’ pt Origlio (T), 30’ pt Giorgini (L), 45’ pt Allegra (L), 11’ st Di Renzo (rig. L)

Ammoniti: 24’ pt Mascia (T), 26’ pt Origlio (T), 16’ st Barberini (L), 28’ st La Vigna (T),

Note: recupero 1’ pt e 3’ st

Angoli: Torres 5 – Latina Calcio 1932 12

Note: partita trasmessa in diretta a pagamento sulla pagina Facebook del Latina Calcio 1932.

Con la scoppola di domenica scorsa scontro il Monterosi ancora nella testa, più che nelle gambe, il Latina del neo allenatore Ciullo regala una mezz’ora alla Torres, penultima in classifica, prima di imporre la differenza tecnica e portare a casa i tre punti.

Una vittoria che vale la conferma al secondo posto in classifica a tre punti dal Monterosi, vittorioso sul campo del Team Nuova Florida, che guida con tre punti di margine ed avendo giocato una gara in meno.

Dopo una ventina di minuti di studio infatti, i pontini di fanno sorprendere in contropiede: Tedesco prende palla al limite e con un tiro cross trova tutto solo dall’altra parte Origlio: per il sardo il tocco dell’una a zero è facile facile.

Neanche il tempo di avvilirsi che il Latina pareggia: angolo sul quale Giorgini vola più in alto di tutti spedendo in rete il pallone del pari. Siamo alla mezz’ora. Al 39’ ancora Origlio ha la palla del due a uno, ma Alonzi, con un super intervento gli dice di no. Appena prima dello scadere altro angolo per i nerazzurri, stavolta è Allegra a prendere il tempo alla difesa torrese ed a segnare la rete del vantaggio.

Inizia forte la Torres nel secondo tempo, ma un pallone sporco nei pressi dell’area di rigore rossoblù consente a Pompei di inserirsi in area di rigore. Pinna lo stende e per l’arbitro Sicurello di Seregno è penalty. Dagli undici metri Di Rienzo non sbaglia. Siamo all’11 della ripresa.

Sul 3 a 1 il Latina controlla, ed avrebbe ancora un paio di occasioni per rimpinguare il bottino ma Frasca dice di no.