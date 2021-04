Latina Calcio 1932 0 – 1 Sassari Latte Dolce

Latina Calcio 1932 (4-4-2): Alonzi, Pompei (9’ st Atiagli), Sevieri, Teraschi (12’ st Mastrone), Barberini, Calabrese, Alessandro (15’ st Di Renzo), Orlando, Allegra (41’ st Calagna), Giorgini, Sarritzu (9’ st Corsetti). A disposizione: Gallo, Di Emma, Ricci, Pastore. Allenatore: Ciullo.

Sassari Latte Dolce (4-3-3): Urbietis, Mukai, Pertica, Cabeccia, Antonelli, Bianchi, Cali (28’ st Piga), Pisanu (19’ st Scanu), Kone Mamadou, Sartor Camina (38’ st Palmas), Scotto (42’ st Gianni). A disposizione, Garau, Arzu, Tuccio, Pulina, Grassi. Allenatore: Fossati.

Arbitro dell’incontro: Davide Albano di Venezia.

Assistenti: Lucio Salvatore Mascali di Paola e Gino Passaro di Salerno.

Marcatori: 34’ pt Calì (S)

Ammoniti: 30’ pt Teraschi (L), 29’ st Cabeccia (S), 32’ st Bianchi (S), 38’ st Antonelli (S), 38’ st Barberini (L), 45’ st Piga (S)

Recuperi: 0’ pt; 0’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 10; Sassari Latte Dolce 2

Il Latina di mister Ciullo non decolla, ed anche quando gli altri giocano a traversone, ecco che i nerazzurri non ne approfittano.

Contro il Latte Dolce Sassari, il Latina offre una delle prestazioni peggiori dell’anno, soprattutto nella ripresa. Proprio nel giorno in cui la Vis Artena, avversaria per il secondo posto, perde in casa, contro l’altra sarda Lanusei.

Domani il Monterosi, impegnato in casa contro il Gladiator, può mettere la parola fine al torneo, mettendo 11 punti di distacco tra se e le inseguitrici.

La gara odierna del Francioni è decisa a metà primo tempo dalla stoccata di Calì in quello che, al tirare delle somme, si ricorderà come l’unico tiro in porta della partita da parte degli ospiti. Per il resto tanta confusione e la sensazione, forte, che quel bel latina ammirato tante volte nel corso del girone di andata, non tornerà più.