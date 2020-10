Bisognava intervenire e la società non si è fatta certo pregare.

All’indomani dell’infortunio al ginocchio, che ha posto termine anticipatamente alla stagione di Sergio Agatino Garufi, il Latina calcio, terzo in classifica nel girone G della serie D, è corso ai ripari per assicurarsi quel centrocampista centrale fondamentale per gli schemi di mister Scuderi.

Ovviamene non è stato facile trovare qualcuno non accasato o che, a stagione appena iniziata, accettasse un trasferimento. Eppure il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe è riuscito comunque ad andare a prendere un nome di grande prospettiva: Luca Ricci.

Classe 1999, con all’attivo 47 gare nei professionisti in serie C con il Gubbio, il giocatore è già a disposizione di Mister Scudieri e, svolte le formalità, si è unito già alla rosa nerazzurra e sarà tra i disponibili nella gara di sabato contro la Torres alle ore 14,30 allo Stadio Francioni. Partita anticipata per permettere ai sardi di poter tornare sull’isola in giornata.

Intanto la società in merito alla gara di sabato sta lavorando in stretta sinergia con le autorità per accogliere il pubblico al Francioni già dalla gara di questa settimana, rispettando il DPCM del 18 ottobre scorso.