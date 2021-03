Latina Calcio 1932 0 – 1 Monterosi

LATINA CALCIO 1932 (3-4-3): Alonzi, Pompei (43’ st Atiagli), Sevieri, Teraschi, Di Renzo (14’ st Alessandro), Corsetti, Ricci (38’ st Calagna), Allegra, Esposito, Giorgini, Sarritzu (29’ st Calabrese). A disposizione: Gallo, Garudi, Di Emma, Mastrone, Pastore. All. Scudieri

MONTEROSI (3-5-2): Salvato, Piroli (33’ pt Petti), Angeli, Costantini, Buono, Vagnoni (29’ st Cancellieri), Sivilla (45’ st Cancellieri), Montanari, Lucatti (14’ st Souwe), Capodaglio (21’ st Borrelli), Rea. A Disposizione: Torelli, Gemini, Pellacani, Zambrini, Amayah. All. D’Antoni.

Arbitro: Luongo di Napoli.

Assistenti: Rinaldi di Pisa e Magherini di Prato.

Reti: 35’ st Costantini (Rigore Monterosi)

Ammoniti: 18’ pt Montanari (M), 7’ st Corsetti (L), 27’ st Sivilla (M),

Note: recupero 2’ pt e 5’ st

Angoli: Latina Calcio 1932 5 – Monterosi 6

Note: partita trasmessa in diretta a pagamento sulla pagina del Latina Calcio 1932.

Nel recupero della 1esima giornata del campionato di Serie G, girone G, di calcio, il Latina Calcio 1932 viene sconfitto in casa dal Monterosi in quella che era la partita tra le prime due della classe.

Una sconfitta amara per il Latina, costretto a capitolare a causa di un rigore realizzato a dieci minuti dalla fine da Costantini e che ora pone il Monterosi in una invidiabile situazione di classifica. Le due squadre infatti, sono appaiate in vetta, ma gli ospiti odierni alla stadio Francioni hanno giocato 18 gare sinora, contro le 20 del Latina.

Ce n’è a sufficienza, quindi, per essere più che soddisfatti.

Al Latina rimane il rammarico per un rigore, quello subito, evitabile (fallo di mano in area ingenuo) e per un altro penalty non concesso, in pieno recupero, per un altro fallo di mano che, dalla tribuna, appare netto.

Insomma, il campionato è ancora lungo, ma ora i nerazzurri non sono più proprietari assoluti del proprio destino.