Team Nuova Florida 2 – 2 Latina Calcio 1932

TEAM NUOVA FLORIDA (4-4-1-1): Giordani, De Marchis, Porfiri, Iacoponi (45’ st Gambioli), Suriano (Moretti), Tamburlani, Scognamiglio (11’ st Miola), Vannucci, Capparella, Coratella (30’ st Tocci), Elefante (33’ st Piro). A disposizione: D’Adamo, Moretti, Mascolo, Contini, Miocchi. All. Bussone

LATINA (3-4-3): Alonzi, Pompei, Sevieri, Teraschi (1’ st Mastrone), Corsetti, Barberini (26’ st Bardini), Alessandro (31’ st Calabrese), Orlano, Allegra (1’ st Di Emma), Giorgini, Sarritzu (44’ st Calagna). A disposizione: Gallo, Ricci, Atiagli Pastore. All. Scudieri

MARCATORI: 13’ pt Suriano (NF), 32’ pt Iacoponi (NF) Alessandro 10’ st e Di Emma 18’ st

ARBITRO: Galiffi di Alghero

Assistenti: Castiglione di Frattamaggiore e Macripò di Siena

Ammoniti: Iacoponi, Capparella, Scognamiglio, Sevieri

Note: recupero 0’ pt e 5 ‘st

Angoli: Team Nuova Florida 5 – Latina Calcio 1932 7

Note: partita trasmessa in diretta facebook sui canali social delle due società.

Buon punto quello colto dal Latinai in casa del Nuova Florida. Nerazzurri sotto nel punteggio nel primo tempo, con le reti di Suriano e Iacoponi che puniscono la difesa nerazzurra.

Nella ripresa il Latina rientra in carreggiata, con le reti di Alessandro e Di Emma che, in 8 minuti, rimettono le cose a posto.

Primo pareggio stagionale per la ex capolista che, in classifica, resta a meno uno dal Monterosi, capolista e principale candidata per la vittoria finale.