Si temeva che potesse essere qualcosa di grave, ma non si di così grave.

La trasferta di ieri del Latina Calcio 1932 in casa del Sassari Latte Dolce, oltre ad aver regalato tre punti che rafforzano il primato in graduatoria, ha purtroppo portato, al Latina, una bruttissima novità.

L’infortunio del quale è rimasto vittima Antonio Tortolano, infatti, è decisamente grave. Il giocatore nerazzurro ha abbandonato il campo al 41’ minuto dopo aver accusato dolore al ginocchio sinistro durante una azione di gioco. Sottoposto agli esami clinici con risonanza magnetica il responso è stato inequivocabile: rottura del legamento crociato. Già visitato presso l’Icot di Latina dovrà ora essere sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento.

C’è rammarico in ambiente nerazzurro per l’infortunio di Emiliano Tortolano. Ad interpretare il momento ci ha pensato il presidente Terracciano. “Siamo dispiaciuti per l’infortunio del nostro capitano, punto di riferimento per il reparto avanzato e per tutta la squadra. Per Emiliano si tratta di un incidente di percorso perché sono convinto che tornerà presto e soprattutto più forte di prima”.

Difficile, a questo punto, ipotizzare i tempi di recupero, ma tra una cosa e l’altra per poterlo di nuovo vedere in campo potrebbe anche volerci la prossima stagione…