Una stagione, quella della serie D, che non conosce pace.

Alla costante ricerca della regolarità del torneo che per ragioni ovvie a tutti, non potrà mai esserci appieno, la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto proprio oggi, il rinvio della prossima giornata, che avrebbe dovuto giocarsi domenica 6 dicembre, per poter permettere il recupero di altre gare, tra le tante che mancano all’appello in questo travagliatissimo inizio di campionato.

Per tanto, va da se che il big match di domenica prossima, che avrebbe dovuto vedere fronteggiarsi, al Francioni, il Latina ed il Savoia, rispettivamente prima e terza forza del campionato, è stato rinviato.

Se tutto andrà come preventivato, il match si giocherà domenica 13 dicembre.

Nel medesimo provvedimento, la Lnd ha anche differito il ritorno in campo del torneo Juniores Nazionale, la cui ripresa è stata spostata a gennaio 2021.