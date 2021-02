Insieme Formia 1 – 1 Latina Calcio 1932

INSIEME FORMIA (4-3-3): Capogna, Iorio, Gentile (26’ st Stornaiuolo), Fatati, Ioio, Pirolozzi, Gargiulo, Chinappi (31’ st Del Prete), Gomez Walker, Zonfrilli, Tounkara (21’ st Quirino). A disposizione: Trapani, Buzone, Durazzo, D’Aniello, Longo, Lonardo. All. Amato.

LATINA CALCIO 1932 (3-4-3): Alonzi, Corsetti, Barberini, Di Emma (1’ st Allegra), Alessandro (10’ st Calabrese), Esposito, Bardini (39’ st Ricci), Mastrone (14’ st Pastore), Giorgini, Sarritzu, Atiagli (14’ st Pompei). A disposizione: Gallo, Cicatiello, Calagna, Orlando. All. Scudieri

Marcatori: 13’ pt Chinappi (IF), 20’ st Calabrese (L),

Aribitro: Iacobellis di Pisa

Assistenti: Carella di L’Aquila e Miccoli di Lanciano.

Ammoniti: 36’ pt Sarritzu (L), 12’ st Iorio (IF), 25’ st Scudieri (Allenatore Latina), 38’ st Ioio (IF)

Espulso: 19’ st Zonfrilli (rosso diretto fallo su Esposito)

Note: recupero 1’ pt e 5’ st

Angoli: Insieme Formia 3 – Latina Calcio 1932 2

Note: partita trasmessa in diretta a pagamento sul portale della Insieme Formia.

Un pari in rimonta per il Latina sul campo dell’Insieme Formia. 90 minuti vibranti, duranti i quali la differenza di valori in campo, che avrebbe dovuto essere certificata dalla distanza in classifica, non si è vista.

Nel primo tempo Formia in vantaggio con Chinappi, al 1′. Il pari ospite con Calabrese, nella ripresa, proprio nel momento in cui i padroni di casa restano in 10 per l’espulsione di Zonfrilli.

In classifica è l’Artena la nuova prima della classe. La vittoria di Nocera vale il primato con un punto di margine proprio sul Latina, che però ho giocato una gara in meno. Tre gare da recuperare rispetto all’Artena per la terza in classifica, il Monterosi, sconfitto a sopresa sul campo del Carbonia.

Il Formia, al canto suo, resta ben al di sopra della zona pericolosa della graduatoria.