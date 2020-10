Conferenza stampa della vigilia per il tecnico del Latina Calcio 1932, Raffaele Scudieri. Un incontro in videoconferenza durante il quale il tecnico ha fatto il punto in vista della gara di domani contro il Nola.

Anzitutto un parere sull’avversario, il Nola: “Sarà sicuramente tutto un altro Nola rispetto a domenica scorsa quello che ci aspettiamo e sarà a mio avviso una grande gara. Sappiamo per quanto ci riguarda il buon livello che abbiamo raggiunto e che abbiamo dimostrato domenica in casa. Sarò curioso domani di vedere il Latina calcio in trasferta”.

Quindi una curiosità su quale sarà l’atteggiamento della squadra alla sua prima trasferta ufficiale della stagione: “Lavoriamo per fare un campionato da protagonisti questo non possiamo nasconderlo. Ci sono però gli avversari a cui dobbiamo dare sempre e comunque conto. L’avversario di domani è ostico ma andremo a Nola con la giusta mentalità soprattutto per fare partita e risultato”.

Per quanto riguarda, infine, la formazione, il mister annuncia il “tutti arruolati”: “Nessun problema tutti disponibili. Qualche difficoltà che recupereremo sicuramente nel ritiro di oggi. Qualche risentimento per Teraschi per un colpo subito in allenamento ieri ma sono convito che saprà recuperare. In ogni caso abbiamo una rosa ampia e ben fatta e quindi grossi difficoltà di rosa non ci saranno”.