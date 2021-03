“Esonerato mister Raffaele Scudieri del Latina Calcio 1932. La decisione è arrivata stasera dai vertici societari nerazzurri. Ancora non definita la nuova guida tecnica. Domani proseguirà la preparazione in vista della gara contro la Torres”.

Con queste poche e scarne parole, senza neanche un ringraziamento al mister per il lavoro fatto, come in genere succede in questi casi, si conclude il matrimonio tra Scuderi ed il Latina Calcio 1932.

Un matrimonio mai saldo abbastanza, andato in frantumi evidentemente domenica scorsa, quando al Francioni i nerazzurri sono stati sconfitti, nello scontro diretto, dal Monterosi.

Un colpo forse mortale alle ambizioni del Latina di tornare tra i pro.