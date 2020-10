Soddisfazione in casa Latina Calcio 1932 dopo l’ufficialità della prosecuzione del campionato di Serie D a seguito della consultazione avvenuta oggi in Lnd.

Alla fine ha vinto la maggioranza delle società, che hanno scelto di proseguire cosi come indicato anche nella serata di ieri dal Presidente Antonio Terracciano. “Abbiamo attuato fin da subito tutte le direttive anticontagio volute dalla Governo e dagli organi federali e fermarsi ora avrebbe significato gravare ulteriormente sulle società sportive già fortemente penalizzate dall’assenza del pubblico. Prendiamo atto favorevolmente della cessione dei diritti televisivi fino al 24 novembre e in qualche modo daremo la soddisfazione alla nostra tifoseria di seguire i colori nerazzurri comodamente da casa. Ci siamo già organizzati per poter trasmettere sui nostri canali social in diretta audio / video le partite già dalla prossima gara in Sardegna contro il Lanusei del primo novembre”.