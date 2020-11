La società R11 Simonetta riprende gli allenamenti ma solo quelli che si svolgeranno in forma individuale. Il club pontino, specializzato nella scuola calcio, ha riorganizzato completamente il modo di fare allenare i giovani calciatori nel rispetto dell’ultimo Dpcm del 3 novembre scorso e quindi permetterà ai ragazzi di svolgere solo le sedute individuali con l’obbligo di non utilizzare gli spazi interni della struttura.

“Il 28 ottobre scorso avevamo immediatamente interrotto gli allenamenti per rimodulare tutta la nostra attività sportiva e adeguarci alle nuove indicazioni, così ora possiamo ripartire garantendo ai ragazzi e alle loro famiglie la sicurezza degli allenamenti – spiegano Roberto Simonetta e Fabio Boschi, alla guida del settore giovanile del Club pontino – i giovani calciatori verranno accompagnati all’esterno del nostro impianto, verranno presi in consegna dal nostro personale, verrà misurata la temperatura corporea e se tutto sarà nella norma i ragazzi potranno entrare in campo dove ci saranno ad attenderli i nostri istruttori”.

Gli allenamenti saranno solo individuali e anche altre tipologie di preparazione sono state completamente rimodulate.

Ci sono stati ulteriori cambiamenti, per questo motivo la società invita le famiglie ad adeguarsi.

“Non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi, anche se vengono continuamente sanificati, quindi non sarà possibile fare la docci al campo, ci siamo adeguati alle disposizioni e per questo motivo invitiamo le famiglie dei giovani calciatori a dotare i ragazzi di maglie di ricambio e di giacconi che i ragazzi dovranno indossare nel periodo che passerà tra la fine dell’allenamento e il vostro arrivo all’esterno della struttura – continuano i tecnici – invitiamo anche le famiglie dei ragazzi a misurare la temperatura corporea prima di uscire da casa e, qualora dovesse essere superiore ai 37,5°C chiediamo ai genitori di tenere i bambini a casa comunicando direttamente con l’allenatore di riferimento».

L’R11 Simonetta può contare su cinque campi da calcio, di cui due di calcio a undici, più due con superficie sintetica di calcio a cinque e uno di calcio a otto, e da qualche tempo la società pontina ha avviato un rapporto di stretta collaborazione con l’Atalanta, uno dei migliori in Europa per quanto riguarda il settore giovanile.

Oltre a Roberto Simonetta e Fabio Boschi l’R11 può contare sul supporto dei tecnici: Valentino Mironti, Ivan Vita, Massimo Cosimi, Stefano Silvi, Massimo Collinvitti, Vitaliano Caccioatti ed Elena Giuliani.