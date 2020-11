In attesa che la situazione sanitaria mondiale si normalizzi, e si possa tornare ad un barlume di normalità, la Women Latina Calcio 1932 ha deciso di tenere duro ed andare avanti.

Il campionato di Eccellenza femminile, per le pontine, non è neppure ancora iniziato. Rinvii su rinvii fino alla decisione del Governo di bloccare la disputa dei campionati dilettantistici.

Nell’attesa di capire se e quando si potrà tornare a giocare a calcio, le nerazzurro continuano la propria preparazione, come ci dice il tecnico delle pontine, Jody Franzè: “Stiamo affrontando questo periodo di emergenza con tutta la passione e la competenza possibile. In questo momento non facile, molte squadre hanno deciso di sospendere gli allenamenti. Noi insieme al mio staff abbiamo deciso di continuare, di andare avanti, rispettando tutte le normative e i protocolli anti covid.

Questa estate abbiamo stilato un programma ben preciso da far seguire alle nostre ragazze; con la pandemia l’abbiamo dovuto logicamente modificare. Sia la parte atletica che quella tecnico-tattica sono state riviste proprio per farci trovare pronti non appena ci daranno il via libera.

Noi, la società, la piazza crede fortemente in questa squadra e non vogliamo buttare neanche 1 secondo di lavoro che abbiamo svolto fin da questa estate, per questo nonostante tutto continuiamo ad allenarci tra mille difficoltà . Speriamo che il prima possibile ci facciano iniziare, noi non vediamo l’ora di mostrare a tutti sul campo il nostro valore”.

Una speranza che, ovviamente, tutti condividiamo.