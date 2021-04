Calcio femminile: domani alla Fulgor Cavi parte il torneo di Eccellenza, ed è subito Latina-Frosinone

Finalmente si gioca. Parte domani, domenica 11 Aprile, presso l’impianto della Ex Fulgor Cavi a Latina, alle ore 16, il campionato di Eccellenza femminile per la Women Latina Calcio 1932. E si parte col botto, visto che l’esordio sarà contro le rivali, e non solo di campanile del Frosinone Calcio.

Un torneo che sembrava non dovesse più giocarsi, quindi, ora parte. E lo fa con un formula nuova e che non ammette errori: sette partite, contro altrettanti avversari, niente ritorno e chi vince si gioca lo spareggio con la vincente dell’altro girone laziale pr l’accesso alla serie C.

Quella contro le ciociare è una gara che non vale solo per il blasone, vista la storica rivalità, a tutti i livelli, tra le due città, ma che mette di fronte due delle favorite alla vittoria finale.

Consapevole della posta in palio, ma anche fiducioso per il cammino che potranno affrontare le sue ragazze, mister Jody Franzè, che ha dovuto gestire il gruppo nonostante l’incertezza sulla disputa o meno della competizione: “Abbiamo affrontato questo periodo con costanza e determinazione, tra mille difficoltà del momento che tutti stiamo attraversando. Devo fare i complimenti alla mia squadra perché ha dimostrato grande impegno in tutti gli allenamenti svolti, senza neanche sapere se sarebbe cominciato il campionato. Ora che da qualche settimana c’è la conferma siamo tornati a spingere sull’accelleratore”.

E non si nasconde su quello che è l’obiettivo stagionale: “Ho un ottimo gruppo a disposizione con una società solita ed ambiziosa alle spalle; mi hanno espresso la massima fiducia dandomi carta bianca, dentro e fuori dal campo. Stiamo cercando di “costruire” un progetto importante duraturo nel tempo e vogliamo provare a costruirlo fin da subito nonostante le mille difficoltà”.

Non sono ammessi errori, ed il mister lo sa bene: “Purtroppo non sarà un campionato normale come gli altri, ma ci saranno 7 finali da affrontare, dove la soglia di errore è ridotta quasi allo zero, proprio perché non ci sarà spazio per poter recuperare. Noi ce la metteremo tutta e affronteremo ogni partita come se fosse una finale. La speranza è che vengano fuori i veri valori e che il risultato finale non sia frutto del caso, come purtroppo è possibile in un torneo così breve. Abbiamo lavorato tanto e vogliamo prenderci le nostre soddisfazioni”.

L’ultima riflessione di Franzè è tra futuro e presente: “Hanno deciso di ripartire e quindi ripartiamo cercando già dal nostro “primo anno di ri-Nascita” di fare qualcosa di veramente importante . Nei prossimi anni insieme alla società vogliamo portare i colori nerazzurri in alto e dare il giusto lustro alla Città che si sta avvicinando sempre di più alla nostra squadra. La prima partita di questo strano campionato sarà il derby con il Frosinone e in città già sento parlare di questa sfida molto sentita. Noi siamo pronti, le nostre ragazze non vedono l’ora di scendere in campo”.